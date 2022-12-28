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Güncel

Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

16 DÜZENSİZ GÖÇMENİ KURTARILDI

Sahil Güvenlik Ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

17 DÜZENSİZ GÖÇMENİ KARAYA ÇIKARDI

Çeşme açıklarında da bir lastik bota müdahale eden ekipler, geri itildiği belirlenen 17 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından göç idaresi müdürlüklerine gönderildi.

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