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Türk kara sularına itilen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 20:17 - Güncelleme:
Türk kara sularına itilen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 37 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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