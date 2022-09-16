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Türk karasularına itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

AA16 Eylül 2022 Cuma 20:13 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

YUNANİSTAN UNSURLARINCA TÜRK KARASULARINA İTİLDİLER

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmeni kurtardı.

49 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yine Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen ise ekipler tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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