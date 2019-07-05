Türk kimyagerler maden suyundan kozmetik ürün elde etti

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Türk kimyagerler maden suyu kullanarak kozmetik üretti

EÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer, doğal maden suyu kullanarak kozmetik ürün elde ettiklerini, amaçlarının ithallerin yerine yerli ve milli malların kullanılması olduğunu bildirdi.

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Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgen Özer, doğal maden suyu kullanarak kozmetik ürün elde ettiklerini, amaçlarının ithallerin yerine yerli ve milli malların kullanılması olduğunu bildirdi.
 
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Üniversitesi akademisyenleri Türkiye Kızılay Derneğinin ürettiği doğal maden suyunu kullanarak yerli ve milli ürün serisi geliştirdi.
 
EÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgen Özer, proje kapsamında dört farklı ürün serisi geliştirdiklerini belirtti.
 
Türk Kızılayın doğal maden sularından hareketle formülasyonları hazırladıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:
 
"Su yerine maden suyunun zengin mineral içeriğini kullandık. Bu çok önemli bir çalışma, amacımız ithal edilen ürünlerin yerine ülkemizde yerli ve milli olarak ürettiğimiz ürünlerin kullanılmasını sağlamak. Geliştirdiğimiz ürünün formülasyon geliştirme çalışmaları üniversitemizde yapıldı. Stabilite, kalite kontrol ve dermatolojik test analizleri üniversitemizin farklı birimlerinden destek alarak yaptığımız çalışmalar, dolayısıyla ürünümüz gerçekten çok kaliteli bir ürün olarak tarafımızdan Ar-Ge’si yapılmış bir ürün oldu."
 
Prof. Dr. Özer, ürünlerinin kalitesinden çok emin olduklarını vurgulayarak, "Bu ürünün fark yaratacak bir ürün olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
 
Üniversitenin bu proje için iş birliği yaptığı firmanın genel müdürü Nurettin Ustaoğlu, bu projeden çıkan ürünlerin ekim ayında lansmanını planladıklarını ve önce Türkiye'de satışa sunmayı düşündüklerini bildirdi.
 
Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ise Türkiye'nin ekonomik anlamdaki dar boğazlardan çıkmasının yolunun eğitim, bilim, fen ve özel sektörle iş birliği olduğunu belirtti.

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