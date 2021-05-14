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Türk Kızılay 20 ülkede toplam 10.8 milyon ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı

Türk Kızılay, ramazanda Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 20 ülkede toplam 10,8 milyon ihtiyaç sahibine 236 milyon lira değerinde yardım malzemesi ulaştırdı. Ramazan yardımlarında Kovid-19 salgını ve doğal afetlerden en çok etkilenenlere öncelik veren ekipler, özellikle hizmet sektörü çalışanları ve gündelik çalışanlara yönelik yardım faaliyetleri de gerçekleştirdi.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 09:56 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:56
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Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, bir ramazan kampanyası daha hedeflenen rakamların üzerinde tamamlandı, delegasyonlar, şube ve temsilcilikler, Genç Kızılay ekipleri, kadın kolları ve gönüllülerinin özverili çalışmalarıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatıldı.

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım, gıda kolisi, mobil alışveriş kodları, bayramlık ve hijyen malzemelerinin yanı sıra pide, iftariyelik, sahurluk, çorba, su ve tatlı dağıtan Türk Kızılay personeli ve gönüllüler, ülke genelinde bulunan 26 aşevi ve 44 mobil ikram aracıyla da kapı kapı gezerek sıcak iftar yemeklerini ulaştırdı.

Yurt içinde 10 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi ve çocuk için yapılan bu yardımların değeri 216 milyon lira oldu.

Ramazan yardımlarında Kovid-19 salgını ve doğal afetlerden en çok etkilenenlere öncelik veren ekipler, özellikle hizmet sektörü çalışanları ve gündelik çalışanlara yönelik yardım faaliyetleri de gerçekleştirdi.

- 19 ÜLKEYE YARDIM ELİ UZATILDI

Türk Kızılay, ramazanda Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, Irak, Kosova, KKTC, Kuzey Makedonya, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Yemen ve Nijer'i de içine alan yardım çalışmaları yürüttü.

Yurt dışında 800 bin civarında ihtiyaç sahibine hayırsever bağışçıların yardımlarını ulaştıran Türk Kızılay ekipleri, yaklaşık 20 milyon lira değerinde yardım malzemesini hizmete sundu.

Ayrıca "Dünya Yetimler Gününde" on binlerce yetime iftar verildi.

Böylece Türkiye'nin de arasında olduğu 20 ülkede toplam 10,8 milyon ihtiyaç sahibine 236 milyon lira değerinde yardım malzemesi gönderildi.

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