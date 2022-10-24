Türk Kızılay, Gazze'deki miniklere yardım eli uzattı

Türk Kızılay Filistin Delegasyon Başkanı Vural Can Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay ile Filistin Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Gazze'de ekonomik durumu iyi olmayan bin ilkokul öğrencisine okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtılması projesini başlattıklarını söyledi.

Gazze'deki Amr bin As İlköğretim Okulu öğrencilerine okul malzemesi dağıtılan etkinliğe katılan Kural, burada 390 Filistinli çocuğa çanta ve kırtasiye malzemesi hediye ettiklerini belirtti.

Kural, geri kalan okul malzemelerinin dağıtımına Filistin Bakanlığıyla iş birliği içerisinde Gazze'deki diğer okullarda devam edeceklerini kaydetti.

Projenin amacının aileleri zor koşullarda yaşayan Filistinli öğrencilerin sıkıntılarını hafifletmek ve okul ihtiyaçlarını temin etmek olduğunu anlatan Kural, söz konusu projenin bütçesinin Türk Kızılay bağışçılar tarafından karşılandığını ifade etti.

İsrail, Hamas'ın 2006 seçimlerini kazanmasından bu yana bölgeye kara, deniz ve havadan abluka uyguluyor. Hamas'ın 2007'de Gazze'de seçimle yönetime gelmesinin ardından ise İsrail ablukanın şiddetini daha da artırdı.

Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli abluka nedeniyle ekonomik dar boğazdan geçiyor. Filistin hükümetine bağlı Filistin Merkez İstatistik Bürosunun Kasım 2021'de yayımladığı rapora göre, Gazze Şeridi'ndeki işsizlik oranı yüzde 50'ye ulaştı.