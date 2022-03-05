Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Güvenli bir insani yardım koridorunun açılması gerekiyor

AA 5 Mart 2022 Cumartesi 11:35 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 11:35

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bölgeye 8 tır insani yardım malzemesi ulaştırılırken sivil halkın savaştan etkilenmemesi için de görüşmeler yürütülüyor. Türk Kızılay Başkanı Kınık ve beraberindeki heyet, Ukrayna'nın Romanya sınırında bulunan Çernivtsi şehrine gitti. Çernivtsi'de Romanya Kızılhaçı Genel Sekreteri Silviu Lefter'in katılımıyla insani yardım faaliyetlerini yerinde inceleyen Kınık, Çernivtsi Valisi Sergii Osachuk ve Kızılhaç ekipleri ile istişare toplantısına katıldı. Tren istasyonunu ziyaret ederek Kızılay'ın ikram aracının bulunduğu noktada yardım faaliyetlerini inceleyen Kınık, Ukrayna'daki durumun Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki duruma doğru evrilmeye başladığını belirtti. Kınık şunları kaydetti: "Burada büyük bir kaos var. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon insan Ukrayna'yı terk etmiş durumda. Bu, hem ülke adına çok büyük bir kaos hem de bu kaosun etkileri uluslararası boyutta da ilerleyen zamanlarda hissedilmiş olacak. Özellikle Ukrayna'nın ulaşılamayan çatışma bölgelerinde sivillerin durumu kötüye gidiyor. Kiev ve Harkiv gibi bölgelerde etkilenen insanlara da dağıtımlarımızı gerçekleştirebileceğiz. Ancak daha fazla insana daha hızlı yardım ulaştırabilmemiz için güvenli bir insani yardım koridoru gerekiyor. 2022'de Avrupa'nın göbeğinde bu acıların yaşanıyor olması, bu savaşın durdurulamıyor olması, evlerini terk eden 6 milyon insana koruma sağlanamıyor olması çok büyük bir insanlık ayıbı. Biz elimizden geldiği kadar bu insanlara elimizi uzatmaya devam edeceğiz."