Türk Kızılay gönüllüleri, sel felaketinden sonra ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

AA 17 Ağustos 2021 Salı 12:29 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 12:29

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, her yaş grubundan gönüllü, sel felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarabilmek için çaba harcıyor.

Kimi Türkiye'nin farklı şehirlerinden yardım çalışmalarına katılmak için bölgeye geliyor kimi de tatil için geldiği bölgede gönüllü olarak çalışmalara destek veriyor.

Arama kurtarma ve yardım çalışmalarında aktif görev alan gönüllüler, afetzedelere ekmek ve su dağıtıyor, sokakların çamurdan arındırılması için temizlik çalışmalarına katılıyor ve psikososyal destek ekibiyle çalmadık kapı bırakmıyor.

Tatil için Batı Karadeniz bölgesine gelen ve sel felaketine yakalanan Kaşıkoğlu ailesi, afet sonrası bölgede kalarak Kızılay gönüllüsü oldu. Aile üyeleri, ihtiyaç sahiplerine battaniye dağıttı.

Yazlıkçı olarak geldiği Kastamonu Bozkurt'ta ölümle burun buruna gelen Sene Özbay, Kızılay gönüllüsü olarak yardım çalışmalarına katıldı.

Akrabalarının durumunu merak edip bölgeye gelen Göksal Yıldız da Kızılay gönüllüsü olarak yardım çalışmalarına katkı sağladı.