Türk Kızılay gönüllüleri vatandaşa dağıtılacak maskeleri hazırlıyor

AA 14 Nisan 2020 Salı 17:57 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:57

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, PTT tarafından vatandaşlara ulaştırılacak koruma maskelerinin paketlenmesine Kızılay gönüllüleri de aralıksız destek oluyor.

PTT'nin Hadımköy'de bulunan deposunda devam eden çalışmalara geçen haftadan bu yana Genç Kızılay gönüllüleri de katıldı. PTT'nin lojistik merkezlerinde toplanan gönüllüler, maskelerin evlere ulaştırılmasından önceki son aşamalarda üçlü vardiyalar halinde aktif görev alıyor.

Arnavutköy, Çatalca ve civar ilçelerden toplam 15 gönüllü, her gün PTT'nin Hadımköy deposuna giderek maske üretimi ve paketlemesine katkı sağlıyor.

- İSTANBUL VE ANKARA'DA MASKELER ECZANELERDEN DAĞITILACAK



İstanbul ve Ankara'da maskeler eczanelerden dağıtılacak. Diğer illerdeki gönderimler ise PTT kanalıyla yapılacak. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı evden çıkma kısıtlaması bulunan kişiler dışında herkes ücretsiz maske başvurusu yapabiliyor.

Vatandaşlar her hafta 1 paket içerisinde yer alan 5 maske alma hakkına sahip olacak. Maskeler PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda vatandaşlara maske imkanı düzenli olarak sağlanacak.

