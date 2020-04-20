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Türk Kızılay İç Anadolu'da ilk plazma bağışını aldı

Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için ilk immün plazma bağışını aldı.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:09
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Kovid-19'a yakalanmış ve iyileşme sürecini tamamlamış 33 yaşındaki mühendis Salih Doğu, Hunat Kan Alma Merkezi'ne gelerek immün plazma bağışında bulundu.

İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez olarak immün plazma bağışı almaya başladıklarını, Hunat'taki kan alma merkezini immün plazma bağış alma merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

İmmün plazma bağışçılarına çağrıda bulunan Tatar, şunları kaydetti:

"Kovid-19 geçirip iyileşen hastalarımız bağışta bulunabiliyor. Bizler iyileşen hastalara ulaşıp irtibata geçiyoruz ve bağışa davet ediyoruz. Bizim ulaşamadığımız kişiler de uygun şartları taşıyorlarsa bize ulaşabilirler. Şartları da Kızılay'ın sitesinden bakıp öğrenebilirler. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Aferez cihazıyla bu işlemi yapıyoruz. Alınan kanın plazması ayrıştırılıyor. 40-45 dakika süren bir işlem. İyileşen ve uygun şartları taşıyan bağışçılarımızı bekliyoruz."

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