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Türk Kızılay, İzmir'de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor

Türk Kızılay, afet uzmanları, gönüllüleri ve şubeleriyle birlikte İzmir'de depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

AA01 Kasım 2020 Pazar 18:12 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 18:12
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Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, depremzedelere 3 öğün yemek veren ekiplerin ayrıca battaniye, su, maske, hijyen, dezenfektan ve ikramlık malzeme dağıttığı belirtildi.

Psikososyal destek ekiplerinin de depremin ruhsal etkilerini azaltmaya yardımcı olduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yardım çalışmalarını 85 personel, 45 şube görevlisi ve 193 gönüllü ile yürüten Kızılay, 122 bin 518 kişilik beslenme kapasitesi ile evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlara 7/24 sıcak yemek desteği sağlıyor. Bölgede bulunan 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ile 8 öncü araç ve 20 çeşitli görevde kullanılan araçla depremzedelerin yanında yer alan Kızılay, depremin meydana geldiği ilk dakikadan itibaren toplam 50 bin 293 paketli gıda, 7 bin 198 sıcak içecek, 6 bin 216 soğuk içecek ve 28 bin 657 su dağıtımı gerçekleştirdi."

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