Türk Kızılay köy okullarındaki çocukların yüzünü güldürdü

Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirilen "Kolide ne var?" kampanyası kapsamında Türk Kızılay ekipleri, ücra köylerdeki öğrencilere ulaşıyor.

Türkiye genelinde 26 ilde 39 okula ulaşan Türk Kızılay ekipleri, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Kabalar köyünde de çocuklara kıyafet, bot ve kırtasiye malzemelerinden oluşan kolileri teslim etti.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Direktörlüğünde görevli Emrah Göktürk, Türk Kızılay olarak okulların tadilat, tamirat ve onarım çalışmalarını da yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Kabalar İlkokulu ve Ortaokulu'nun tadilatını da yaptıklarını belirten Göktürk, "Tadilatı biten okulumuzda her çocuğumuza bedenine uygun mont, ayakkabı, bot ve hediyelerden oluşan koli dağıtımı gerçekleşiyoruz. 'Kolide ne var?' projemiz kapsamında 39 okulda, tamamı köy okulunda hediye kolilerinin dağıtımını tamamlamış bulunmaktayız." dedi.

Bağışçılara teşekkür eden Göktürk, şunları kaydetti:

"Kolide ne var?' kampanyası, 2018 yılından beri Kızılay olarak yürüttüğümüz bir proje. Almış olduğumuz bağışları Milli Eğitim Bakanlığı koordinesiyle ihtiyaç sahibi köy okullarına dağıtıyoruz. Bu kolilerle çocuklarımıza sadece bot, mont ya da içerisinde hediyeler getirmedik. Bir hediye kutusunun içerisini mutlulukla doldurup çocuklarımızla buluşturduk. Bu kampanya kapsamında bağışçılarımızdan almış olduğumuz emanetleri bu yıl köy okulunda öğrenim gören 4 bin çocuğumuza, içlerine sevinç, mutluluk ve gönüllülük katarak ulaştırmış bulunmaktayız."

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil ise Kabalar köyünde 150 çocuğa kampanya kapsamında ulaştıklarını dile getirerek, "Çocuklara gönüllülüğü de aşılıyoruz. Türk Kızılay olarak afet, beslenme ve aileye yönelik projelerin yanında eğitime de çok büyük destekler veriyoruz. Bu desteklerimiz artarak devam edecektir." diye konuştu.