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Türk Kızılay mobil beslenme aracı Ukrayna'da

Kızılay öncü ekibi, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrinde kurdukları mobil beslenme aracıyla mağdurlara ikramda bulundu. Kızılay tarafından bu hafta içinde de ikinci bir yardım konvoyu Ukrayna'ya doğru yola çıkacak. Yeni konvoy, ağırlıklı olarak gıda ve sağlık malzemelerinden oluşacak.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 17:05 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:05
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Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'daki mağdurlar için harekete geçen Kızılay öncü ekibi, beş tır insani yardım malzemesi ile Romanya ve Ukrayna sınırındaki Çernivtsi'de konuşlandı.

Kiev'den dün kalkan ve yaklaşık bin kişiyi taşıyan trenin Çernivtsi'ye ulaşmasıyla, Türk vatandaşlarına Romanya'ya doğru yola çıkmadan önce Kızılay tarafından mobil beslenme aracıyla acil beslenme desteği sağlandı. Ekipler, ihtiyacı olan diğer mağdurlara da ikramda bulundu.

Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Ekip Başkanı Abdullah Kaya, bölgedeki Türk vatandaşlarının kendilerini iyi hissedebilmeleri adına mobil ikram aracını kurduklarını, mağdurların acil beslenme ihtiyaçlarını gidermeye amaçladıklarını belirtti.

Kızılay tarafından bu hafta içinde de ikinci bir yardım konvoyu Ukrayna'ya doğru yola çıkacak. Yeni konvoy, ağırlıklı olarak gıda ve sağlık malzemelerinden oluşacak.

  • Türk Kızılay
  • Ukrayna
  • Mobil Beslenme

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