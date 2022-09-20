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Türk Kızılay Pakistan'da selzedelere yardım eli uzattı

Türk Kızılay'ın sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderdiği çadırlara selzedeler yerleşmeye başladı.

AA20 Eylül 2022 Salı 13:23 - Güncelleme:
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Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın Belucistan, Sind, Gilgit-Baltistan, Pencap ve Keşmir bölgelerinde selin ilk saatlerinden itibaren seferber olan Kızılay, gerek Pakistan'da yerelden temin ettiği yardım malzemeleri, gerek karayoluyla Türkiye'den gönderdiği yardımlar, gerekse AFAD koordinasyonunda hazırlanan İyilik Treni ve kargo uçaklarına yerleştirdiği insani yardım malzemeleriyle Pakistan'ın yaralarının sarılmasına destek oldu.

Pakistan Kızılayı iş birliği ile gıda kolisi, hijyen kiti, yatak, battaniye, su bidonu, giysi, ikramlık ve oyuncak yardımlarını sürdüren Kızılay, sel bölgelerine sevk ettiği 500 adet 12 metrekare afet çadırının kurulumuna bir taraftan devam ederken diğer taraftan kurulumu tamamlanan çadırlara selden etkilenen insanları yerleştirmeye başladı.

Kızılay ayrıca salgın hastalıkların önüne geçebilmek ve afetzedelere güvenli su temin edebilmek amacıyla 10 ton güvenli su arıtabilen su arıtma sistemi dağıtarak toplam 5 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı planlıyor.

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