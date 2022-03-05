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Türk Kızılay savaş mağdurlarını yalnız bırakmıyor

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türklerine, misafir edildikleri öğrenci yurdunda giyim yardımı yaptı. Volkan Göç, Türk Kızılay olarak savaş mağdurlarına üç öğün yemek imkanı sunduklarını söyledi.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 11:17 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 11:17
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Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile Kızılay gönüllüleri, Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti.

Göç ve beraberindekiler, savaş mağduru kadın ve çocuklara ayakkabı, bot, mont, çorap gibi 3 bin 200 parça giyim malzemesi dağıttı.

Volkan Göç, AA muhabirine, Türk Kızılay olarak savaş mağdurlarına üç öğün yemek imkanı sunduklarını söyledi.

Ukrayna'dan gelenlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Göç, "Burada konaklayan misafirlerimize giyim, terlik, ayakkabı gibi giyim desteği sağlıyoruz. Çok mutlular, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza müteşekkirler. Onların sevinçlerini gözlerinden okuyoruz, mutluluklarını paylaşıyoruz." diye konuştu.

  • Türk Kızılay
  • savaş mağdurları
  • giyim yardımı

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