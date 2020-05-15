İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9191
  • EURO
    7,4956
  • ALTIN
    387.834
  • BIST100
    99886.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Kızılay toplumun tüm kesimlerine desteğini sürdürüyor
Güncel

Türk Kızılay toplumun tüm kesimlerine desteğini sürdürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde ihtiyacı olan herkese el uzatan Türk Kızılay, İstanbul'daki Süryani ve Roman vatandaşlara gıda yardımında bulunurken, Paskalya Bayramı'nı kutlayan Rum çocukları da oyuncaklarla sevindirdi.

AA15 Mayıs 2020 Cuma 15:57 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 15:57
ABONE OL

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınından etkilenenlere verdiği desteklere ramazan yardımlarını da ekleyen Kızılay'ın toplumun tüm kesimlerini kucaklama çalışmaları sürüyor.

Son olarak İstanbul'daki ihtiyaç sahipleri için Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ne 1250 kişilik ve Roman vatandaşlara 750 kişilik gıda malzemesi ile konserve et ulaştıran Kızılay, Rum cemaatine mensup çocukların bayram sevincine de ortak oldu.

Kızılay, İstanbul Beyoğlu'ndaki Zapyon Rum Okulu'na Paskalya Bayramı'nı kutlayan çocuklar için 350 parça oyuncak hediye etti.

Yardım kolilerinin teslimine eşlik eden Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştığını belirtti.

Yardım malzemelerinin teslim edildiği Süryani, Roman ve Rum halkı da her zaman destek olan Kızılaya ve Türk milletine teşekkürlerini iletti.

Kocaeli'de 2 sokak koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.