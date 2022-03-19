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Türk Kızılay, Trakya'daki savaş mağdurlarına yardım eli uzatıyor

Türk Kızılay Kırklareli Afet Yönetimi Müdürlüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Türkiye'ye getirilen ailelere sıcak yemek dağıtıyor. Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Türkiye'ye getirilen çocuklara moral vermek için etkinlikler düzenliyor.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:52
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Afet Yönetimi Müdürlüğünde hazırlanan üç öğün yemek, kişi sayısına göre paketleniyor.

Yemekler, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinin misafir edildiği Kredi ve Yurtlar Kurumuna getiriliyor.

Kırklareli Afet Yönetimi Müdürü Zafer Kanber, AA muhabirine, savaş mağduru ailelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ukrayna'nın kültürüne uygun yemekler yaptıklarını belirten Kanber, "Üç öğün yemek imkanı sunuyoruz. Keyifle tüketebildikleri yemekler yapmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Türk Kızılay olarak Trakya'da 500'e yakın savaş mağduruna hizmet ettiklerini anlatan Kanber, "Türk Kızılay bu hizmetleri bağışlarla yürütüyor, tüm halkımızın desteklerini esirgememelerini istiyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Türkiye'ye getirilen çocuklara moral vermek için etkinlikler düzenliyor.

Kızılay gönüllüleri tarafından savaş mağduru ailelere giyecek yardımında bulunuluyor.

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