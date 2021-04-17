İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2021 Cumartesi / 5 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,058
  • EURO
    9,6752
  • ALTIN
    460.376
  • BIST100
    1408.14
Güncel

Türk Kızılay yardım elini Pakistan'a uzattı

Türk Kızılay, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 500 Türkmen aileye ramazan gıda paketi yardımında bulundu. Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, söz konusu paketlerde temel gıda maddeleri bulunduğunu ve 3 bin ila 3 bin 500 kişinin bu destekten faydalanacağını ifade etti.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 12:52 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:52
ABONE OL

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayber Pahtunhva'nın Haripur şehrinde ihtiyaç sahibi 500 Türkmen aileye ramazan gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirtti.

Camilo, söz konusu paketlerde temel gıda maddeleri bulunduğunu ve 3 bin ila 3 bin 500 kişinin bu destekten faydalanacağını ifade etti.

Ramazan boyunca Pakistan genelinde yardım faaliyetlerinde bulunacaklarını dile getiren Camilo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işlerini kaybedenlerin ve ihtiyaç sahiplerinin, öncelikleri olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.