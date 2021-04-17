Türk Kızılay yardım elini Pakistan'a uzattı

AA 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:52 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:52

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayber Pahtunhva'nın Haripur şehrinde ihtiyaç sahibi 500 Türkmen aileye ramazan gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirtti.

Camilo, söz konusu paketlerde temel gıda maddeleri bulunduğunu ve 3 bin ila 3 bin 500 kişinin bu destekten faydalanacağını ifade etti.

Ramazan boyunca Pakistan genelinde yardım faaliyetlerinde bulunacaklarını dile getiren Camilo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işlerini kaybedenlerin ve ihtiyaç sahiplerinin, öncelikleri olduğunu söyledi.