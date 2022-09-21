Türk Kızılay'dan 62 bin 700 öğrenciye eğitim yardımı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "toplumsal dayanıklılık" temeline kurulan stratejik hedeflerle yardım programları oluşturuluyor.

"Eğitime Erişime Destek Olmak" hedefi kapsamında burs, eğitim materyalleri, okul tefrişatı gibi alanlarda öğrencilere destek olan Türk Kızılay, öğrencilerin sadece derslerine adapte olmaları için eğitime yönelik birçok projeyi hayata geçirdi.

Bu yıl da 10 milyon 40 bin lira tutarında eğitim yardımıyla 62 bin 700 öğrenciye ulaşan Kızılay, okulların tamirat ve tefrişatlarını yaptırdı, öğrencilerin giyim, gıda ile hijyen ihtiyaçlarını karşıladı. Tablet, bilgisayar ve eğitim materyalleri ulaştırdı. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere sınıflar yapan Kızılay, başarılı öğrencilere burslarla destek oldu.

Kızılay, Genel Merkez özelinde son 3 yılda 46 okulda 154 bin 600 öğrenciye 28 milyon 901 bin liralık eğitim yardımında bulundu.

Eğitim yardımlarına bağışçıların da katkılarını alan Kızılay, "Geleceğe El Uzat" projesiyle yatılı bölge okullarındaki, "Kolide Ne Var" projesiyle köy okullarındaki, "Kırtasiye Seti ve Giyim Yardımları" ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım malzemeleri ulaştırdı.

"Benim Okulum" projesiyle temel ihtiyaçları eksik olan köy okullarının fiziki ortamlarını düzelten Kızılay, "Özel Eğitim Sınıfları" projesi ile özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için sınıflarlar hazırlıyor.

Kızılayın "Eğitim Bursları" ise öğrencilerin eğitimlerini ara vermeden sürdürebilmelerine ve eğitimde fırsat eşitliğine imkan sağlıyor.