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Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk Kızılay, ramazan çalışmaları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 18:04 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 18:05
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Türk Kızılay, Erbil'e bağlı Şaklava ilçesinde 100 ve Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığında 250 adet gıda kolisi yardımı yaptı.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanlığında görevli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan yardımlarının her sene Irak'ın belli bölgelerinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Dağlı, Türkiye'deki bağışçılara teşekkür ederek, "Türk Kızılay dil, din, ırk, millet ayrımı yapmadan nerede bir ihtiyaç sahibi varsa elini uzatıyor." ifadelerini kullandı.

Kerkük'te 3 gün önce 750 aileye gıda yardımı yaptıklarını hatırlatan Dağlı, yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.

Dağlı, Musul ve Telafer'de de dağıtımların olacağına işaret ederek, Irak'ta toplamda 4 bin civarında gıda kolisi dağıtılacağını sözlerine ekledi.

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