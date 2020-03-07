Türk Kızılaydan Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesine destek

AA 07 Mart 2020 Cumartesi 18:46 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 18:46

Türk Kızılay, Ağrı ve Doğubayazıt şubelerinin ortak çalışmasıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesine kampet, şişme çadır, küçük çadır ve çardak kurulumu için malzeme gönderdi.



Gümrük içindeki sahra hastanesine seyyar mutfak da kuran Türk Kızılay gönüllüleri, burada koronavirüs riskine karşı gözetim altında tutulan vatandaşlara ve görevli sağlık personeline üç öğün yemek çıkaracak.



Öte yandan, gümrük dışında bekleyen tır şoförlerinin yemek ihtiyacı da seyyar mutfaktan karşılanacak.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca gümrük içinde kurulan sahra hastanesine hem lojistik yönden hem de gıda ihtiyacı noktasında destekte bulunduklarını söyledi.

Sahra hastanesine 50 küçük çadır, 8 şişme çadır, 60 kampet ve 17 çardak kurulum malzemesi getirdiklerini anlatan Şahin, "Bugün Ağrı'daki arkadaşlarımızla birlikte seyyar mutfağımızı kurduk. Yarından itibaren burada gözetim altında tutulan vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve tır şoförlerine üç öğün yemek çıkaracağız." diye konuştu.



Türk Kızılay Ağrı Şubesi Başkan Yardımcısı Ömer Özer ise beşeri afet olarak nitelendirdikleri Kovid-19 salgınını doğal afet planlaması içine aldıklarını belirtti.



Özer, "Bu tip afetlerin ana unsurunu beslenme ihtiyacı oluşturuyor. Biz de bugün Ağrı ve Doğubayazıt şubelerinin yanı sıra genel merkezimiz ve bölge halkının desteğiyle sahra hastanesine seyyar mutfak kurduk. Bu süreç, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığımızın aldığı kararlar sona erinceye kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

