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Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği

Türk Kızılayı'nca ramazan ayında Elazığ'da yaşayan ihtiyaç sahibi 60 bin aileye iftar yemeği verilecek.

DHA28 Nisan 2020 Salı 10:33 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 10:33
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Türk Kızılayı Elazığ Şubesi tarafından ramazan ayıyla birlikte kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımların sağlanması için çalışmalar başlatıldı. Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, 6 bin aileye gıda kolisi yardımı başlattıklarını belirterek, ramazan süresince de 60 bin aileye iftar yemeği verileceğini söyledi. Kızılkaya, "Ramazan ayında 60 bin kişiye iftar yemeği vereceğiz. Bununla beraber Türk Kızılayı'na ulaşan yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Böylelikle ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun ramazan ayında yanlarında olup bu manevi havadan bizler de istifade etmek istiyoruz" dedi.

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