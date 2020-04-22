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Güncel

Türk Kızılay'dan Irak'taki 1100 Türkmen aileye ramazan yardımı

Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentindeki Yahyava Kampı ve Tuzhurmatu ilçesinde ihtiyaç sahibi 1100 Türkmen aileye ramazan yardımında bulundu.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 17:17 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 17:17
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Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Mehmet Murat Özgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan yardımı kapsamında Kerkük ve Tuzhurmatu'daki 1100 aileye gıda kolisi getirdik." dedi.

Özgüven, Yahyava Kampı'ndaki Türkmen iç göçmen 600 aile ile Tuzhurmatu'da düşük gelirli 500 aileye gıda kolilerini ulaştırdıklarını ifade etti.

Ramazanda yardım çalışmalarının devam edeceğini aktaran Özgüven, Erbil, Musul ve Telafer'de de benzeri yardımların yapılacağını söyledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Salahaddin İl Başkanı Heytem Muhtaroğlu da Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman Türkmenleri unutmadığını ve bu zor günlerde de Kızılay aracılığıyla yardımlarını ulaştırdığını dile getirdi.

Muhtaroğlu, Kızılayın ramazan yardımından düşük gelirli ailelerin faydalanacağını aktardı.


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