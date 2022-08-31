Türk Kızılay'dan Pakistan'a yardımı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, öncelikle barınma, gıda ve hijyen sorunlarını çözüme kavuşturmak için seferber olan Türk Kızılay, yardımseverlerin desteğiyle insani yardım malzemelerini göndermeyi sürdürüyor.

Türk Kızılay, AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yola çıkan İyilik Treni ve kargo uçaklarıyla afetzedeler için şimdiye kadar 3 bin battaniye, 300 afet çadırı, 38 bin 510 parça giyim malzemesi ve sünger yatak, lastik çizme, kürek, yağmurluk, hijyen kitleri, su bidonları, sineklik gibi malzemeler gönderdi.

Yardım faaliyetlerine destek vermek isteyen hayırseverler, 168 Çağrı Merkezi'ni arayarak, "www.kizilay.org.tr" adresinden veya PAKİSTAN yazıp 2868'e SMS göndererek bağışta bulunabiliyor.