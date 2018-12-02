Türk Kızılayı Bosna Hersek'teki sığınmacılara çadır yardımı yaptı

Ülkenin sınır kentlerinden Bihac'taki eski bir fabrikaya yerleşen bin 300 sığınmacı, Kızılayın yardımı sayesinde bu kışı daha sıcak bir ortamda geçirecek.

Türk Kızılayınca Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü ile iş birliğinde organize edilen yardım kampanyası kapsamında, geçen hafta sığınmacılara ulaştırılan 9 tırda, 22 genel maksat çadır, 300 barınma çadırı, 10 bin battaniye, 1000 mutfak seti ve 2 adet 2 bin kişilik seyyar mutfak bulunuyor.

Sığınmacıların çetin kış koşullarından korunması için yardımlarla gönderilen çadırlar, Türk Kızılayı, Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü, Uluslararası Göç Örgütü (İOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ekiplerince kuruldu.

Türk Kızılayı Bosna Hersek Koordinatörü Göksen Yenigül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in sığınmacı kriziyle mücadelesine destek olduklarını belirterek, bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerin eylül ayında başladığını söyledi.

Yenigül, başkent Saraybosna yakınlarındaki Usivak bölgesinde ve Bihac'da yaklaşık 4 bin sığınmacıya barınma hizmeti sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, "Sığınmacılar için çadır içi yan malzemeler, yatak gibi tamamen kış koşullarına uygun yardım malzemelerini buraya indirdik. Teknik ekibimiz çalışıyor, zannedersem bir hafta süre içerisinde buradaki 3 bine yakın sığınmacının barınmasını, kış koşullarında buraya sığınmasını tamamlamış olacağız." diye konuştu.

"Çalışmamız sığınmacılarla sınırlı değil"

Kış nedeniyle öncelikle sığınmacılara yardım ettiklerini dile getiren Yenigül, "Bizim çalışmamız sadece sığınmacılarla sınırlı değil. Uzun vadede, Bosna Hersek Kızılhaçı ile ülke genelindeki sosyal projelere ağırlık vereceğiz. Kızılhaçla yaşlılar, kimsesizler, ihtiyaç sahipleri, öksüz çocuklar ve genel anlamda Bosna Hersek'in diğer bölgelerinde lokal projeler hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Una Sana Kantonu Kızılhaç Örgütü Başkanı Husein Klicic de Kızılayın yardımlarından duydukları memnuniyeti kaydederek, "Çadırların her biri 112 metrekare, yani yaklaşık 50 kişilik. Bu vesileyle Türk Kızılayı ve Türk halkına teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz." dedi.

Kızılayın ulaştırdığı yardımın sığınmacılar için büyük önem taşıdığını vurgulayan Klicic, "Sığınmacıların sayısı arttı. Aralarında çadır ve battaniyelerin de bulunduğu bu yardım olmasa, bilhassa kış aylarında, bu insanları burada barındıramazdık." dedi.

Bosna Hersek'teki sığınmacı krizi

Avrupa Birliği'nin (AB) 2016'da Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan güzergahındaki Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergahlar arayan sığınmacılar, 2018'in başından itibaren yoğun şekilde Bosna Hersek'e yöneldi.

Yılbaşından beri Bosna Hersek'e 20 bine yakın sığınmacının girdiği belirtilirken, Bosna Hersek'te "kalıcı" olmadıklarını söyleyen sığınmacılar bu ülkeyi "geçiş ülkesi" görüyor.

Farklı ülkelerden gelen sığınmacılar, kış öncesinde başkent Saraybosna, Bihac ve Mostar gibi büyük şehirlerde oluşturulan kamplara yerleştirildi.