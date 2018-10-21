Türk Kızılayı Endonezyalı afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor

Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül'de büyük deprem ve sonrasında tsunaminin yaşandığı Endonezya'da yaraların sarılması için harekete geçildi.

Türkiye'den giden çadırlarla oluşturulan geçici barınma merkezlerindeki yardım çalışması kapsamında, afetzedelere gıda ve hijyen malzemesi dağıtıldı.

Depremin merkez üssü Palu'nun Balareo bölgesinde kurulan çadırlarda yaşamlarını sürdüren afetzedelere yönelik gerçekleştirilen dağıtım çalışmalarına, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz da katıldı.

Yorulmaz, dağıtım öncesinde Orta Slowesi Eyaleti Başkanı Hidayat Ketua ve Eyalet Valisi Longki Dijanggola ile görüştü.

Afetin yol açtığı hasar ve afet sonrası müdahale çalışmaları hakkında bilgi alan Yorulmaz, Türk Kızılayının afetten olumsuz etkilenen insanlara acil dönem yardımlarını sürdüreceğini belirtti.

"Zor şartlara rağmen çalışmalara ara verilmedi"

Yorulmaz, afetin hemen ardından insani yardım çalışmasına başlandığını, Türk halkının yardımlarını bölgeye ulaştırmak için Endonezya Kızılhaçı ile birlikte kapsamlı bir operasyon yürütüldüğünü ve zor şartlara rağmen çalışmalara ara verilmediğini ifade etti.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Afetten en fazla etkilenen Palu'ya insani yardım malzemesi ulaştırılması ilk günlerde olduğu gibi bugün de çok zor. Ekibimiz gıda ve hijyen malzemesini bölgeye 20 saat mesafeden sevk etmek durumunda kaldı. Yaklaşık 40 bin kişinin faydalanacağı yardım malzemelerinin dağıtımı başladı. Bir taraftan da çadırların kurulumu devam ediyor. Çadırlar kurulup insanlar yerleştirildikçe insani yardım malzemelerinin dağıtımı da yapılıyor. Amacımız bölgedeki insanların acılarını el birliğiyle hafifletmek, hızla normal hayatlarına dönmelerini sağlamaktır."