Türk Kızılayı, Irak Kızılayı Erbil şubesi iş birliğiyle kentteki ihtiyaç sahibi 100 engelli ve ailesine battaniye ve hijyen seti dağıttı Türk Kızılayı, Erbil kentindeki yüz engelli ve ailesine battaniye ve hijyen seti yardımında bulundu. Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş yaptığı açıklamada,'Eğitim üzerine de projeler geliştirip buradaki ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanmasını sağlayacağız' dedi.