Türk Kızılayı Toplum Merkezi umut olmaya devam ediyor

Türk Kızılayı Bağcılar Toplum Merkezi Yöneticisi Esin Demircioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından beri 14 şehirde 15 toplum merkezi ile hizmet verildiğini söyledi.

Türkiye'de savaş ve afet dolayısıyla yerlerinden edilmiş olan yabancı uyruklu kişiler ile bölge halkına üç ana program altında eğitim verdiklerini ifade eden Demircioğlu, şöyle konuştu:

"Bu programlarla bugüne kadar Bağcılar Toplum Merkezi olarak 30 bin 585 kişiye hizmet sağlanmıştır. Güçlendirmeye yönelik hizmet sağlayan Toplum Merkezleri, özellikle sosyal uyum ve istihdam çalışmalarına büyük önem vererek bu amaçla farklı alanlarda kurs, atölye çalışması ve dış alan aktiviteleri gerçekleştiriyor.

Türkçe kurslarıyla bini aşkın sığınmacının Türkçe öğrenmesini sağlayan Toplum Merkezi’nde bunun yanı sıra İngilizce kursu, terzilik kursu, kuaförlük atölyesi, bilgisayar kursu, peyzaj atölyesi, cam atölyesi, takı tasarım kursu, el sanatları ve daha birçok farklı konuda atölye ve kurs hizmeti sağlanmaktadır. Bu atölyeler aracılığıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve yerel halk, sadece bu alanlarda uzmanlaşmakla kalmayıp, aynı zamanda ortak bir platformda birbirlerini tanıma ve sosyalleşme imkanı da bulmuş oluyorlar."

Toplum Merkezi’nde eğitim gören her bireyin en üst düzeyde fayda sağlamasını amaçladıklarını kaydeden Demircioğlu, toplum merkezlerine hukuki danışmanlık için gelen bir kişinin, kendisini Türkçe kursuna, eşini terzilik atölyesine, çocuklarını ise çocuk dostu alanına kaydederek, aile boyu fayda sağlama imkanı bulabildiğini belirtti.

Toplum merkezlerinin, Suriyeli bireylerin ülkelerindeki uzmanlaşma alanlarını da gönüllü faaliyetler ile merkezlere taşımaya önem gösterdiğine değinen Demircioğlu, "Ülkesinde resim alanında çalışmalar gerçekleştiren 55 yaşındaki Muhammed Cuma, bu gönüllülerden sadece biri. Toplum Merkezi’nde gönüllü resim atölyesi yapan Muhammed, hem uzmanlık alanını ülkemize taşıyor hem de çocuk ve yetişkinlerin sanat ile ilişkilenmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Suriyeli ve Filistinliler de eğitim görüyor

Türk Kızılayı Bağcılar Toplum Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli Hevin Hasan (37), 3 yıl önce Halep'ten İstanbul'a geldiğini ve çevresindeki insanlardan duyduğu toplum merkezine kayıt yaptırdığını söyledi.

Toplum merkezinde, Türkçe kursuna gittiğini ve burada Türkçe'yi öğrendiğini anlatan Hasan, merkezde atölye çalışmalarına da katıldığını, bunlar arasında çiçek aranjman atölyesinde çok eğlendiğini, bitkilerin ve toprağın rahatlatıcı etkisi olduğunu ifade etti.

İki çocuğunun da toplum merkezinde Türkçe kursuna gittiğini ve çocuk dostu alanında eğitim gördüğünü dile getiren Hasan, merkezde arkadaş ortamı olduğunu belirtti.

Filistinli Abir Muhammed (24) ise yaklaşık 7 ay önce Gazze'den İstanbul'a geldiğini söyledi.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine toplum merkezinde eğitim gördüğünü söyleyen Muhammed, merkezde Türkçe kursuna ve atölye çalışmalarına katıldığını kaydetti.

Eğitimden ve öğretmenlerinden memnun olduğunu ifade eden Muhammed, merkezde yabancılık çekmediğini ve ortamın iyi olduğunu dile getirdi.