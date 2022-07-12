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  • Türk Kızılayı vekaletini aldığı 149 bin 860 hisselik kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
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Türk Kızılayı vekaletini aldığı 149 bin 860 hisselik kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Türk Kızılay, Türkiye dahil 22 ülkede bu yıl vekaletini aldığı 149 bin 860 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamladı.

AA12 Temmuz 2022 Salı 14:55 - Güncelleme:
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Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganı ile düzenlenen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında, yurt içinde 35 bin, yurt dışında ise 114 bin 860 hisselik kurban kesildi.

Yurt içinde kesimleri, Et ve Süt Kurumunun Aydın, Denizli, Balıkesir, Konya, Ağrı, Van, Sivas, Erzurum'daki kombinasında yapan Kızılay, yurt içindeki 35 bin hisselik kesimlerden elde edilen kurban etlerinin 8 binini sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Önemli bir bölümü kavurma konservesi haline getirilecek kurban etleri, afetlerden etkilenenlerle ihtiyaç sahiplerine yıl boyu dağıtılacak.

Yurt dışında ise Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, Güney Sudan, Kırgızistan, Sudan, Somali, Senegal, Moğolistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer, Uganda, Tanzanya olmak üzere 21 ülkede, 114 bin 860 hisselik kurbanlık kesen Kızılay, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini dağıttı.

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