Türk Kızılayı Yemen'de gıda yardımına başladı

Türk Kızılayı, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde savaş mağdurlarına yönelik başlattığı bir aylık yardım kapsamında gıda kolileri dağıtmaya başladı.

Aden'in batısındaki Eş-Şaab ilçesinde bulunan El-Mehram kampında yapılan dağıtımda Türk Kızılayı ve Yemen Yüksek Yardım Komitesi yetkilileri hazır bulundu.

Türk Kızılayı Aden Yetkilisi Muhammed Sincar yaptığı açıklamada, Yemen Yüksek Yardım Komitesi'yle koordine halinde Taiz ve Hudeyde'deki çatışmalardan kaçarak Aden'e sığınan sivillere gıda kolileri dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Bir ay sürecek yardımların Aden'deki aileleri de kapsayacağını ifade eden Sincar, El-Mehram kampında bugün 150 koli dağıttıklarını aktardı.

Sincar, Türk hükümetinin bu yardımlarla Yemen'deki savaş mağdurlarına yardım eli uzatmaya ve acılarını hafifletmeye çalıştığını dile getirdi.

Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Dr. Cemal Belfegıh de Türk Kızılayı'nın temsil ettiği Türkiye hükümetinin sarf ettiği çabalar ve Yemen halkına yaptığı yardımlardan övgüyle söz etti.

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'de, Türkiye; TİKA, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.