Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yoğun mesai harcıyor

AA 09 Mayıs 2020 Cumartesi 12:13 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 12:13

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla başlattığı ramazan kampanyasıyla 10 milyon insana yardım etme hedefiyle çalışmalarını hızlandıran Kızılay, ülke genelindeki yardım ağıyla ihtiyacı olanların yüzlerini gülümsetiyor.

Anadolu'nun her bölgesine, ihtiyacı olan her insana ulaşmak için şubeleri, temsilcilikleri, Genç Kızılaycıları, kadın kolları ve gönüllüleriyle cansiperane şekilde çalışan Kızılay, ihtiyaç sahiplerinin kapısını pide, su, gıda ve hijyen malzemeleri vermek için çalmaya devam ediyor. Kızılay, Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki çalışmalarını da sürdürerek, vatandaşların gereksinimlerini karşılamak için çalışıyor.

Yurt genelindeki aşevleri ve şubeleri aracılığıyla her gün 100 bin kişiye sahurluk ve iftarlık yemek hizmeti veren Kızılayın kazanları da aralıksız kaynamaya devam ediyor. Hayırseverlerin de desteğiyle her gün kaynayan kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyacı olanların evlerine ulaştırılmasının yanı sıra kimi zaman bir tarlada çalışan mevsimlik işçinin, kimi zaman da doğal afetler sebebiyle yolda kalan sürücülerin aşı oluyor.

Bu yıl yardımlarının büyük çoğunluğunu yurt içine ayıran Kızılay, yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de yerinden temin ettiği gıda malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyor. Yardımlarıyla yarım milyon insana ulaşacak olan Kızılay, ailelerden hayır duası alıyor.

Kızılay, hayırseverlerin de desteğini bekliyor. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, "www.kizilay.org.tr"den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışta bulunabiliyor.