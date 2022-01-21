Türk Kızılayın kadın gönüllülerinden Iğdır'daki köy çocuklarına karne hediyesi

AA 21 Ocak 2022 Cuma 16:49 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 16:49

Kızılay ekibi, Kazancı köyündeki öğrencileri sevindirmek ve karne heyecanına ortak olmak için çalışma yaptı.

Bu kapsamda köydeki ortaokulda öğrenim gören 60 öğrencinin önceden beden bilgilerini alan gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle içinde giysilerin bulunduğu hediye paketleri hazırladı.

Karne gününde çocuklara sürpriz yapan gönüller, hediyelerle çocuklara çifte mutluluk yaşattı.

Kızılay gönüllülerinden Fatma Şeker, etkenlikle öğrencilerin gönüllerine dokunmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin kendilerini büyük sevgiyle karşıladığını ifade eden Şeker, "İyi ki Kızılay var ve iyi ki yardımlaşma var. 'Yardımlaşma bulaşıcıdır.' diyoruz. Herkesi her zaman iyilik yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Gönüllülerden Yasemin Mert Öztürk de köy çocuklarının karne sevincine ortak olduklarını belirterek, "Bizim tek sloganımız iyilik. Bugün çocukların gönüllerine dokunduk ve Kızılayın amacını anlattık. Bundan sonra böyle etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.