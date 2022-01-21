İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Kızılayın kadın gönüllülerinden Iğdır'daki köy çocuklarına karne hediyesi
Güncel

Türk Kızılayın kadın gönüllülerinden Iğdır'daki köy çocuklarına karne hediyesi

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri, Iğdır'da karne heyecanı yaşayan köy çocuklarına içinde kıyafet olan hediye paketleriyle sürpriz yaptı.

AA21 Ocak 2022 Cuma 16:49 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 16:49
ABONE OL

Kızılay ekibi, Kazancı köyündeki öğrencileri sevindirmek ve karne heyecanına ortak olmak için çalışma yaptı.

Bu kapsamda köydeki ortaokulda öğrenim gören 60 öğrencinin önceden beden bilgilerini alan gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle içinde giysilerin bulunduğu hediye paketleri hazırladı.

Karne gününde çocuklara sürpriz yapan gönüller, hediyelerle çocuklara çifte mutluluk yaşattı.

Kızılay gönüllülerinden Fatma Şeker, etkenlikle öğrencilerin gönüllerine dokunmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin kendilerini büyük sevgiyle karşıladığını ifade eden Şeker, "İyi ki Kızılay var ve iyi ki yardımlaşma var. 'Yardımlaşma bulaşıcıdır.' diyoruz. Herkesi her zaman iyilik yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Gönüllülerden Yasemin Mert Öztürk de köy çocuklarının karne sevincine ortak olduklarını belirterek, "Bizim tek sloganımız iyilik. Bugün çocukların gönüllerine dokunduk ve Kızılayın amacını anlattık. Bundan sonra böyle etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.