Türk Kızılayından Bosna Hersek'teki sığınmacılara yardım

Bosna Hersek'teki sığınmacıların kış öncesinde barınma koşullarını iyileştirmek amacıyla Türkiye'den gönderilen yardımlar başkent Saraybosna'ya ulaştı.

Türk Kızılayı tarafından Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü ile iş birliğinde organize edilen yardım kampanyası kapsamında, geçen hafta Türkiye'den yola çıkan yardım malzemeleri, Bosna Hersek'te bulunan binlerce sığınmacının soğuk kış aylarını rahat geçirmesini sağlayacak.

Türk Kızılayı Bosna Hersek Koordinatörü Göksen Yenigül, Bosna Hersek Kızılhaç Örgütünün talebi doğrultusunda yola çıkan yardımların ülkeye ulaştığını belirterek tırların içerisinde kışlık barınma malzemeleri olduğunu ve yaklaşık 6 bin sığınmacı için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Yenigül, Bosna Hersek'teki sığınmacı krizine yönelik daha önce böyle bir çalışma yapılmadığını ifade ederek Bosna Hersek'e sığınmacı krizinde hem destek olduklarını hem de bilgi aktardıklarını belirtti.

Dokuz tırdan oluşan yardım konvoyunda 22 adet genel maksat çadır, 300 adet barınma çadırı, 10 bin adet battaniye, 1000 adet mutfak seti ve 2 adet 2 bin kişilik seyyar mutfak olduğunu aktaran Yenigül, buna ek olarak kışlık giyecek yardımı da yapılacağını kaydetti.

Sığınmacılar kışı Bosna Hersek'te geçirecek

Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri Branko Leko da yardımların Bosna Hersek için çok önemli olduğunu vurgulayarak "Türk Kızılayı ile çalışmalarımız daha çok sığınmacı krizine odaklandı. Bu yardımlar Bihac, Velika Kladusa ve Sedra'daki sığınmacıların yanı sıra Saraybosna ve Mostar'da kalanlara da ulaştırılacak." dedi.

Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri Namik Hodzic, sığınmacıların çoğunluğunun Suriye, Afganistan ve Pakistan'dan gelenler olduğunu belirterek "Bu yardımlar sayesinde yaşamlarını biraz olsun kolaylaştırmak istiyoruz, zira kış aylarını büyük ihtimalle Bosna Hersek'te geçirecekler. Türkiye ile iş birliğine ve tecrübe paylaşımına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'teki sığınmacı krizi

Avrupa Birliği'nin (AB) 2016'da Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan güzergahındaki Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergahlar arayan sığınmacılar, 2018'in başından itibaren yoğun şekilde Bosna Hersek'e yöneldi.

Yılbaşından beri Bosna Hersek'e 20 bine yakın sığınmacının girdiği belirtilirken, Bosna Hersek'te "kalıcı" olmadıklarını söyleyen sığınmacılar bu ülkeyi "geçiş ülkesi" görüyor.

Farklı ülkelerden gelen sığınmacılar, kış öncesinde başkent Saraybosna, Bihac ve Mostar gibi büyük şehirlerde oluşturulan kamplara yerleştirilmişti.