Türk Kızılayının yardım eli Afganistan'da

Türk Kızılay, Paktika ile Host vilayetinde toplam 3 bin depremzede aileye gıda dağıttı.

Bu kapsamda 2 bin aileye pirinç, yağ, bakliyat, şeker, çay gibi gıda malzemeleri içeren 30 kilogramlık gıda kolileri dağıtılırken, maddi durumları daha kötü olan 1000 aileye bu yardımların dışında 50'şer kiloluk un da teslim edildi.

Yardımların 1000 ailelik kısmı, Türk iş insanları Tahsin Yazan ve Mehmet Fatih Elmalı desteğiyle temin edildi.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmet Ziya, depremin meydana geldiği hazirandan bu yana 7 bin 500 aileye gıda ile çadır ve battaniye gibi gıda dışı yardımda bulunduklarını söyledi.

-TÜRK KIZILAYI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA

Söz konusu yardımların devam edeceğini aktaran Ziya, "Ekibimiz sahadan hiç ayrılmadılar. Her zaman burada kaldılar. Buradayken de ihtiyaç tespit çalışmalarına ve ihtiyaçlara binaen yardımlarda bulunmaya devam ettiler. Biz de aynı şekilde bugün tam kapasite, ekibimizle sahaya girerek yardımlarda bulunduk ve kendi gözümüzle ihtiyaçları değerlendirmeye çalıştık. Türk Kızılay olarak her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde kış aylarının yaklaşması nedeniyle en önemli sorunun barınma olduğunu vurgulayan Ziya, bu nedenle Giyan ilçesinde belirlenen iki köyde toplam 100 evi bölge yapısına uygun ancak daha sağlam şekilde inşa edeceklerini belirtti.

Türk iş insanı Tahsin Yazan, mayıs ayında Afgan halkına yönelik insani yardımlara başladıklarını belirterek gelecek yıl ramazan ayına kadar yardımları sürdüreceklerini söyledi.

Uzun yıllar süren çatışmaların Afgan halkı üzerinde derin etki bıraktığını ifade eden Yazan, Afgan yetkililerin talebi üzerine burada bir ortopedi hastanesi inşa etme projesi üzerinde etüt çalışması yaptıklarını kaydetti.

Yazan, "Ben burada bütün Türk halkına ve Türk iş adamlarına sesleniyorum. Gönüllü olarak buralara gelin, bu insanların halini görün ve destek olun." dedi.

Afgan Kızılayı Güneydoğu Bölge Başkanı Mevlevi İlyas Naseri, depremin ilk anından itibaren Türk Kızılayın desteğini gördüklerini belirterek Türkiye ve kurumlarına teşekkür etti.

Türk Kızılay, geçen perşembe günü de başkent Kabil'de ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımında bulunmuştu.

- "İYİLİK TRENİ" YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

Söz konusu yardımların dışında Türkiye'den Afganistan'a buradaki insani krizin hafifletilmesine katkı sunması amacıyla gönderilen "İyilik Trenleri" yardımlarının dağıtımı da ülkede ihtiyaç duyulan her vilayette devam ediyor.

Şu an 6'ncı "İyilik Trenleri" yardımları, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği koordinasyonunda Afganistan'daki Türk kurumlarının iş birliği ile dağıtılıyor.

Söz konusu trenlerle gelen 7 bin tondan fazla insani yardım, şu ana kadar on binlerce muhtaç Afgan aileye ulaştırıldı ve ulaştırılmaya devam ediyor.

- DEPREM VE SELLER NEDENİYLE AĞIR KAYIP YAŞANDI

Afganistan'ın doğu vilayetlerini 22 Haziran'da vuran 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle en az 1200 kişi hayatını kaybederken, binlercesi ise yaralandı.

Son aylarda özellikle yine ülkenin doğu vilayetlerinde meydana gelen sel felaketlerinde yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.