AA 16 Aralık 2020 Çarşamba 07:13 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 07:30

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına karşı Türkiye'yi desteklediğini bildirdi.

Konseyin Twitter hesabından yapılan paylaşımında, Genel Sekreter Yardımcısı Kısmet Güzelov'un mesajına yer verildi.

Güzelov mesajında şunları kaydetti:

"ABD'nin Türkiye'ye tek taraflı yaptırım uygulama kararı haksızlıktır. Türkiye'nin yanındayız. Türkiye’nin diyalog ve diplomasi yoluyla bu konuyu objektif, gerçekçi ve siyasi olarak tarafsız bir şekilde ele alma önerisini destekliyoruz."