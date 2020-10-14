AA 14 Ekim 2020 Çarşamba 17:27 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 17:46

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen yıl kasım ayında katıldıkları Budapeşte'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 4'üncü Toplantısı esnasında kararlaştırılan konferans, Türkiye ile Macaristan arasında yapılan ilk yapay zeka programı olacak.

Her iki ülkeden kamu, özel sektör akademi ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek konferansta, yapay zekanın robotik ve blokzincir ile süper bilgisayarlar gibi gelişen teknolojiler de ele alınacak.



Konferansa katılmak isteyenler, "https://zoom.us/webinar/register/WN_VX95Ac0_QeqIlH7rTCtAvg" linkinden kayıt yaptırabilecek.