Türk milletine hakaret eden Kolivar'ın ekmek çelişkisi: Bilimsel bir dayanağı yok

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir televizyon programında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kolivar, 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor' dedi.



HANGİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR?

Kolivar, "Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber konuşmuyorum. Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi 210 kg, İsveç, Norveç Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kg. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor." sözleriyle de dinleyen herkesi hayrete düşürmüştü.

Cihan Kolivar, gözaltına alındı Yıllarca hastalıklı ideolojilerini sıralayıp bilim adına konuştuklarını iddia ettiler. Başörtülü hakim, doktor olmaz derken de böyle yaptılar, okul öncesi Kur'an eğitimi çağdışı derken de...

Bu ifadeleri neden kullandığı da kısa sürede ortaya çıktı. Kolivar, millete 'bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam' diyen güruhun ekolünden geldiğini nasıl açık etti.

Ancak ortada bir çelişki var, Mustafa Kemal Atatürk'ün ardında birleşip milli mücadeleyi kazanan da ekmek seven bu milletti, 16 devlet kurup, 3 Kıta'da hüküm süren de...

Ekmek yiyen toplumların zihinsel becerilerde geride olduklarına dair tek bir bilimsel makale yok. Zira böylesi bir tezi kanıtlamak için kuşaklar boyu süren deneylere ihtiyaç var.

SERT TEPKİLER GELDİ

Kolivar'ın açıklamalarına AK Partili yöneticiler tepki gösterdi.

AK Partili Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Habertürk televizyonunda 7 Kasım'da katıldığı bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle Cihan Kolivar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Star Gazetesi