Türk milletinin şanlı direnişi çok sayıda ülkeye ilham oldu

FETÖ'cülerin 15 Temmuz hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesinin ardından milletin iradesi ile bertaraf edildi. Akşam Gazetesi 15 Temmuz özel ekinde yer alan habere göre, Bolivya ve Burkina Faso'daki darbe girişimleri de devlet başkanlarının halkı sokağa çıkmaya çağırmasıyla bastırıldı. Böylece 15 Temmuz gecesi yaşananlar dünyaya darbelere karşı nasıl müdahale edileceğini göstermiş oldu.

SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPTI

Bolivya'da 26 Haziran 2024'te eski ordu komutanı Jose Zuniga öncülüğünde askeri kalkışma gerçekleşti. Askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Arce, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum" diyerek sokağa çıkma çağrısı yaptı. Bu çağrıya uyan binlerce Bolivyalı, hükümet binasının bulunduğu La Paz 'daki Murillo Meydanı' na doğru hareket etti. Askerler, kalabalığı gaz bombası ve tazyikli su ile durdurmaya çalışırken çok sayıda kişi yaralandı. Askerler ve zırhlı araçtakiler, halkın yoğun tepkileri arasında hükümet binası çevresi ve Murillo Meydanı'nı terk etti.

MİLYONLAR SOKAĞA İNDİ



Burkina Faso'da da 29 Eylül 2023'te darbe girişimi oldu. Fransız yanlısı grupların giriştiği darbe girişiminde hükümet başkanı İbrahim Traore'nin olayı duyurmasının ardından Burkina Faso'da halk sokağa indi. Yürüyüşler ve gösteriler düzenleyen halk, sık sık devlet lideri İbrahim Traore'ye destek sloganları attı. Ardından hükümet darbe girişiminin başarısız olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "Ulusal topraklarımızı ve sevgili ülkemizin egemenliğini ele geçirme dürtüsüyle... İstikrarsızlaştırma projesine dâhil olanlar, Cumhuriyet kurumlarına saldırmak ve ülkemizi kaosa sürüklemek gibi karanlık bir niyete sahipti" ifadeleri kullanıldı. Bolivya'da ve Burkina Faso ve Venezuela'da darbe girişimine karşı devlet ve halkın verdiği tepki 15 Temmuz 'da yaşanan süreci hatırlattı. Bolivya ve Burkina Faso Venezuela'daki darbe girişimleri de devlet başkanlarının halkı sokağa çıkmaya çağırmasıyla bastırıldı.

HALK, MADURO'YU ABD'YE YEDİRMEDİ



Venezuela'da ABD'nin desteklediği Ulusal Meclis Başkanı Guaido liderliğindeki muhalefet, Devlet Başkanı Maduro hükümetini devirmek için 30 Nisan 2019'da askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulundu. Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Maduro'yu devirmek istedi ve halkı sokağa çağırdı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıktı, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüştü. Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçtı, Guaido ise video mesajla ortaya çıktı ve halkı yeniden sokağa çağırdı ancak bu girişimi de Maduro taraftarlarının girişimi karşısında başarısız oldu.