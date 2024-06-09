Türk muhabiri görünce duygu dolu anlar yaşadı: Tek umudumuz Türkiye

Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılan bir Filistinli TRT Haber'i görünce muhabirin alnından öptü, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti. Filistinli amca, "Bizi yok ediyorlar. Umudumuz sizsiniz. Her bir Türk'ü alnından öpüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin" ifadelerini kullandı. Muhabir Mücahit Aydemir, duygu dolu anlar yaşadı.



İHA VE UÇAKLA VURDU

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki El-Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi Mülteci Kampı'na eşzamanlı yoğun saldırı başlattı. Savaş uçağı, tank ve İHA'larla saldıran işgal ordusu, en az 210 kişiyi şehit etti. Saldırılarda 400 kişi de yaralandı. İsrail'in 246 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 801'e çıktı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise tepki çeken bir açıklama yaptı. Sullivan, Gazze'de 210 Filistinli sivilin katledildiği saldırıda 4 İsrailli esirin kurtarıldığını ve bunun 'başarılı bir operasyon' olduğunu söyleyerek "Destekliyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu da, mülteci kampının vurulması emrini tereddüt etmeden verdiğini açıkladı ve "Gelecekte de bunu yapmaya kararlıyız, durmayacağız" dedi.

HAMAS: TESLİM OLMAYIZ

Hamas, saldırıda bazı İsrailli esirlerin de öldüğünü duyardı. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de "Filistin halkının teslim olmayacağını, direniş güçlerinin de İsrail karşısında Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini" söyledi. Dünyanın Filistin halkının maruz kaldığı "imha savaşına" son veremediğini kaydeden Heniyye, "İslam ümmeti ayağa kalkmalı" dedi.