İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2024 Pazar / 3 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3045
  • EURO
    34,8708
  • ALTIN
    2382.47
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk muhabiri görünce duygu dolu anlar yaşadı: Tek umudumuz Türkiye
Güncel

Türk muhabiri görünce duygu dolu anlar yaşadı: Tek umudumuz Türkiye

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılan bir Filistinli, Türk muhabiri alnından öptü, 'Umudumuz Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam söyle' dedi.

9 Haziran 2024 Pazar 08:12 - Güncelleme:
Türk muhabiri görünce duygu dolu anlar yaşadı: Tek umudumuz Türkiye
ABONE OL

Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılan bir Filistinli TRT Haber'i görünce muhabirin alnından öptü, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti. Filistinli amca, "Bizi yok ediyorlar. Umudumuz sizsiniz. Her bir Türk'ü alnından öpüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin" ifadelerini kullandı. Muhabir Mücahit Aydemir, duygu dolu anlar yaşadı.

İHA VE UÇAKLA VURDU

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki El-Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi Mülteci Kampı'na eşzamanlı yoğun saldırı başlattı. Savaş uçağı, tank ve İHA'larla saldıran işgal ordusu, en az 210 kişiyi şehit etti. Saldırılarda 400 kişi de yaralandı. İsrail'in 246 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 801'e çıktı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise tepki çeken bir açıklama yaptı. Sullivan, Gazze'de 210 Filistinli sivilin katledildiği saldırıda 4 İsrailli esirin kurtarıldığını ve bunun 'başarılı bir operasyon' olduğunu söyleyerek "Destekliyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu da, mülteci kampının vurulması emrini tereddüt etmeden verdiğini açıkladı ve "Gelecekte de bunu yapmaya kararlıyız, durmayacağız" dedi.

HAMAS: TESLİM OLMAYIZ

Hamas, saldırıda bazı İsrailli esirlerin de öldüğünü duyardı. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de "Filistin halkının teslim olmayacağını, direniş güçlerinin de İsrail karşısında Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini" söyledi. Dünyanın Filistin halkının maruz kaldığı "imha savaşına" son veremediğini kaydeden Heniyye, "İslam ümmeti ayağa kalkmalı" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.