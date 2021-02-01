01 Şubat 2021 Pazartesi 15:23 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Ülkemiz için bir iftihar durumu söz konusu. Ben Karsan'ı tebrik ediyorum. Seri üretimle birlikte dünyaya Türkiye'nin adını bu konuda duyuracaktır. İklim değişikliğiyle ilgili Amerika bir adım atarsa biz de atarız. Biz hiçbir zaman bu konuda geride kalmayız. Geçenlerde Elon Mask'la bir bir görüşmem oldu. Bu konuları kendileriyle de görüşmeye hazırız. Tebrik ediyorum. Yakın zamanda yollarda da göreceğiz. Önemli olan sürümden kazanabilmek için rakamlar ne kadar olacak. Külliye'de özellikle misafirlerimiz için kullanacağız. Çok ses getirir.

"KABİNE TOPLANTIMIZA GİDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürüşün ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir araca sahip olmak ülkemiz için bir iftihar. Yayalara karşı, trafik sinyallerine karşı duyarlı. Aracın boyu 8 metre ve sessiz çalışıyor. Seri üretimle markalarımızın adını duyuracaklar" dedi.