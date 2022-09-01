Türk müteahhitler dünyaya açılıyor!

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika başta olmak üzere yakın coğrafyasında elde ettiği ihracat başarısını küresel sahaya yayma hedefi doğrultusunda, Ticaret Bakanlığının hazırladığı "Uzak Ülkeler Stratejisi" ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin de uzak pazarlara taşınması amaçlanıyor.

Stratejiyle Türkiye'ye 2 bin 500 kilometreden uzak mesafede bulunan 18 ülkeye yönelik hizmet ve mal ihracatının artırılması amaçlanırken bu ülkeler, Amerika kıtasından ABD, Kanada, Meksika, Brezilya ve Şili, Asya'dan Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam, Afrika'dan Güney Afrika ile Nijerya ve Okyanusya'dan Avustralya olarak sıralandı.

Uzak Ülkeler Stratejisi ile ihracatı artırma hedefinin yanı sıra Türk ürün ve hizmetlerinin küresel ölçekte tanınırlığının geliştirilmesi amaçlanıyor. Türkiye'nin, geleneksel olarak güçlü olduğu müteahhitlik hizmetlerinin uzak pazarlarda etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

- ORTAK FİNANSMAN MODELLERİ OLUŞTURULACAK

Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında Türk müteahhitlik sektörünün menzilinin genişletilmesi için atılacak adımlar şöyle:

Asya ülkelerinde müteahhitlik projelerinin finansmanına yönelik olarak Asya Kalkınma Bankası ile ortak finansman modelleri oluşturulması için çalışmalar yapılacak.

Türk ve Brezilyalı müteahhitlik firmaları arasında iş ağlarının kurulmasına yönelik düzenlenecek organizasyonlar desteklenecek, Türk müteahhitlerin altyapı projelerinde yer almaları için girişimlerde bulunulacak. Brezilya'da iş ortaklıkları yoluyla ülkeye daha kolay erişim sağlanması hedeflenecek, bu ortaklıklarla aynı zamanda Güney Amerika pazarında da projeler üstlenilmesi amaçlanıyor.

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri alanında Endonezya pazarında üçüncü ülkelerle iş birliği programları tesis edilecek. Ülkeye müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyet gezileri gerçekleştirilecek.

Türk ve Güney Koreli müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları arasında da iş birliği imkanlarının araştırılmasına yönelik girişimlerde bulunulacak. Bu amaçla düzenlenecek organizasyonlar desteklenecek. İki ülke müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları arasında iş birliği kurularak üçüncü ülkelerde ortak iş alınmasına yönelik Türk ve Güney Koreli firmaların katılımıyla iş forumu düzenlenecek.

- HEYET ORGANİZASYONLARI DESTEKLENECEK

Hindistan'a yönelik müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyetleri gerçekleştirilecek ve söz konusu organizasyonlar desteklenecek. Türk müteahhitlerinin işveren idarelerce bilinirliğini artırılarak, sektörün Hindistan'daki fırsatlar hakkında bilgi edinmesi sağlanacak.

Japonya ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri alanında üçüncü ülkelerde iş birliği programı sürdürülecek. Özellikle Güney Asya ülkelerine girişin kolaylaştırılması ve bu kapsamda her iki ülkede müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek organizasyonlar gerçekleştirilecek.

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe Türk firmalar ile üçüncü ülke firmaları arasında Malezya pazarında iş birliği imkanlarının araştırılmasına yönelik girişimlerde bulunulacak ve düzenlenecek organizasyonlar desteklenecek. Malezya pazarında Türk firmalarının Malay, Çinli veya diğer ülke firmalarıyla iş birliği içinde müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmeti sunabilmesine ilişkin çalışmalar yapılacak.

Nijerya'ya müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyetleri organize edilecek. Bu pazarda müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının daha güçlü yer alması için özel çalışmalar planlanıyor. Akıllı şehir sistemlerine ilişkin güçlü firmalar bu pazara yönlendirilecek.

Pakistan ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanında karşılıklı heyetler organize edilecek. Türk müteahhitlerinin işveren idarelerce bilinirliği artırılacak ve sektörün Pakistan'daki fırsatlar hakkında bilgi edinmesini sağlanacak.

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe Türk ve Şilili işveren idareler arasında temas kurulmasına yönelik girişimlerde bulunulacak. Bu amaçla düzenlenecek organizasyonlar desteklenecek.

Tayland müteahhitlik pazarında da üçüncü ülkelerle ve Taylandlı firmalarla iş birliğinin geliştirilerek pazara girişin kolaylaştırılması sağlanacak. Başta Japonya olmak üzere, halihazırda Tayland müteahhitlik pazarında pay sahibi üçüncü ülkelerle iş birliği geliştirilerek bu pazara müteahhitlik firmalarının girişinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Vietnam müteahhitlik pazarında üçüncü ülkelerle olan iş birliği sürdürülerek pazara girişin kolaylaştırılması öngörülüyor.

- ABD PAZARI VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE FIRSATLAR VAR

ABD tarafından 2021 yılında hayata geçirilen altyapı paketi kapsamında hedef eyaletler ve projeler tespit edilerek bir yol haritası hazırlanacak. Bu kapsamda müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları için birçok alanda önemli iş imkanlarının ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor. Firmaların bu projelerde yer almasını teminen bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmesi, firmaların hedef olarak belirlenen eyaletlere ziyaretlerde bulunması, ayrıca ABD'li firmalarla ortak projelerin üstlenilmesine yönelik çalışmalarda bulunulması üzerinde duruluyor.

Türk müteahhitlik firmalarının girişimcilik konusundaki yeteneği ve yerel pazar bilgisi ile Amerikan firmalarının finansman imkanları ve teknolojisi dikkate alındığında, başta Sahra-altı Afrika ülkeleri olmak üzere Orta Asya, Körfez ve Balkan coğrafyalarında iki ülke firmalarının bir sinerji yaratabileceği ve önemli projeler üstlenebileceği düşünülüyor.