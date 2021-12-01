Türk Müziği Eğitimini, Geleceğe Taşıyacak Bir İş Birliği Protokolü İmzalandı

1 Aralık 2021 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:03

İş birliği protokolü imza töreni; Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serda Türkel Oter ve üniversite genel sekreteri Murat Özdemir'in katılımıyla gerçekleşti.



Türkiye'de müzik alanında eğitim veren iki inovatif eğitim kurumu; Palet Türk Müziği İlkokulu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Müziği'ni geleceğe taşıyabilme misyonu doğrultusunda güçlerini birleştirdi. Tamamen Türk Müziği temelli bir eğitim modeli uygulayan Palet Türk Müziği İlkokulu; alanında uzman akademisyenler, Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan güçlü eğitim kadrosu ile öğrencilere farklı bir bakış açısı aşılıyor. Sınırlı kontenjanı ve çeşitli burs oranlarıyla öne çıkan Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerini ise Mayıs 2021'de yapılacak yetenek sınavı ile seçecek.

SANATIN ÇOĞULCU VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE YATIRIM YAPILIYOR

Ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sanatsal, eğitimsel, bilimsel ve felsefi birikimin gelişim sürecine katkıda bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi de bu noktada özel bir konuma sahip. Yaratıcılık, üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda; sanat ve kültür, kültürel kimlik ve toplum arasındaki ilişkiyi

kapsamlı biçimde yorumlayan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, sanatın çoğulcu ve birleştirici gücü ile yol alıyor.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İLE FARKLI ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Palet Türk Müziği İlkokulu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü aracılığıyla ise ortak hedefler belirlendi. İş birliği protokolü kapsamında; taraflar sahip olduğu kaynakları, ortak veri tabanında öğrenci ve öğretim elemanları ile paylaşacak. Türk Müziği konulu eğitim, seminer, çalıştay, konser, konferans, proje, atölye çalışması gibi farklı etkinliklerde ortak çalışmalar yapılacak. Her iki eğitim kurumu da ses stüdyosu, çalgı yapım atölyesi gibi imkanların kullanımında diğer öğrenci ve öğretim elemanlarına kolaylık sağlayacak. Anlara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yarı Zamanlı Eğitim Programı ile Palet Türk Müziği İlkokulu arasında çocuk kongreleri, çocuk icra topluluğu konserleri ve uzaktan eğitim yöntemiyle ortaklar dersler düzenlenecek.

"Geleceğin Türk müziği üstatlarının yetiştirilmesine birlikte katkıda bulunacağız"

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında

imzalanan iş birliği protokolü kapsamında şu yorumda bulundu: "Palet Türk Müziği İlkokulu olarak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Palet Türk Müziği İlkokulu, ilkokul düzeyinde müzik eğitimi veren bir okul. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile de yakın temas halindeyiz. Onlarla da bir iş birliği protokolümüz bulunuyor. Şimdi ise Türkiye'de bu alanda kurulan tek üniversite olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serda Türkel Oter ile ilkokulumuz ve üniversite arasında yapılacak inovatif iş birlikleri odaklı bir mutabakat metni imzaladık. Her iki eğitim kurumu bünyesinde akademik düzeyde etkileşim sağlayan bir atmosfer inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda taraflar; sahip olduğu sosyal imkanları birbiriyle paylaşacak. Geleceğin Türk müziği üstatlarının yetiştirilmesine birlikte katkıda bulunacağız. Bu iş birliğinin; Türk müziğinin gelişimi için hayırlı olmasını temenni ediyorum."