ABD'deki Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk, salı gecesi iftar yapmak için arkadaşlarıyla buluşmak üzere tek başına yürürken, evinin yakınındaki sokakta, etrafı altı sivil polis tarafından sarıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre kapüşonlu sweatshirt ve şapka giyen bir polis onu bileklerinden tutarken, kaldırımda etrafını saran memurlar ağızlarına ve burunlarına bez örtüler çekti, bazıları güneş gözlüğü taktı.

Videoda, maskeli memurların Öztürk'ü kelepçeledikleri ve her iki kolundan tuttukları görülüyor.

Daha sonra Öztürk bir SUV'ye bindirilerek götürüldü.

CNN International'da yer alan habere göre avukatları, geçerli bir F-1 öğrenci vizesine sahip olan Türk öğrencinin, daha sonra New England'daki devlet daireleri de dahil olmak üzere birden fazla eyalete götürüldüğünü söyledi.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN GÖTÜRÜLMÜŞ

Ertesi sabah, tutuklanmasından yaklaşık altı saat sonra Öztürk'ün 48 saat önceden haber verilmeksizin Massachusetts dışına çıkarılmamasını öngören mahkeme kararına rağmen, evinden yaklaşık 2400 kilometre uzağa, Alexandria, Louisiana'daki bir hazırlık tesisine uçuruldu.

Cuma günü sunulan değiştirilmiş habeas corpus (ihzar müzekkeresi) dilekçesine göre, Öztürk Louisiana'ya nakledilirken astım krizi geçirdi. Sözcüye göre, bu süre boyunca Öztürk'e herhangi bir suçlamada bulunulmadı ya da bir avukatla görüşme fırsatı verilmedi.

En sonunda da Basile, Louisiana'daki Güney Louisiana Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) götürüldü.

Arkadaşları, ailesi ve avukatları tutuklanmasının ardından yaklaşık 24 saat boyunca Öztürk'ün yerini tespit edemedi ya da kendisiyle iletişime geçemedi.

Son olarak, Öztürk'ün avukatları çarşamba akşamı kendisiyle konuşabildi.

Avukatı CNN'e yaptığı açıklamada, Öztürk'e karşı herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyledi. Dilekçede, Öztürk'ün vizesinin 21 Mart'ta iptal edildiği ancak tutuklanmasının ardından ICE'den bir tebligat alana kadar kendisine haber verilmediği belirtiliyor.

SINIR DIŞI KARARI DURDURULDU

Cuma günü Boston'daki bir federal yargıç Öztürk'ün sınır dışı edilmesini durdurma kararı aldı.

Kardeşi Asım Öztürk yaptığı açıklamada, Öztürk'ün Tufts Üniversitesi'nde çocuk eğitimi ve insan gelişimi alanında doktorasını tamamlamasına yaklaşık 10 ay kaldığını söyledi. Avukatlarına göre, Fulbright bursuyla Columbia Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi alan Öztürk, 2018'den bu yana ABD'de eğitim görüyordu.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Rümeysa'nın tutuklanması ve gözaltına alınması, konuşmasını cezalandırmak ve başkalarının konuşmasını engellemek için tasarlanmıştır. Gerçekten de, Rümeysa'nın tutuklanması ve gözaltına alınması, Trump yönetimi yetkililerinin öğrencileri ve Filistin yanlısı aktivizmle özdeşleşen diğer kişileri cezalandırmaya yönelik uyumlu ve sistematik çabalarının bir parçasıdır."