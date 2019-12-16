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Türk öğretmenlere ‘ilham veren’ uluslararası ödül

Mesleğine gönül veren Nurten Akkuş ile Caner Menemencioğlu, uluslararası eğitim ödüllerine layık görüldü. Akkuş, ‘dünyaya ilham veren’ ilk Türk öğretmen olmanın gururunu yaşadı.

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Samsun’da anaokulu müdürlüğü yapan Nurten Akkuş, birçok ülkede temsilcilikleri bulunan ve 6 bin eğitim kurumuna danışmanlık yapan, Hindistan merkezli eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından, 50 ülkedeki 8 bin eğitimci arasından ‘Dünyada yılın en ilham veren öğretmeni’ seçildi.Aynı kurum tarafından daha önce de ‘küresel öğretmen’ ödülü verilen Akkuş,2018’de de ‘En iyi 50 öğretmen’ arasında gösterilmişti. 

GURUR VERİCİ

Akkuş, bu yıl ise ‘Dünyada yılın en ilham veren öğretmeni’ ödülünü Dubai’de düzenlenen bir törenle aldı. Aynı törende, Ankara’da Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan, aynı zamanda şarkı sözü yazan ve besteleri bulunan Menemencioğlu’na da ‘Türkiye’de yılın ilham veren öğretmeni’ ödülü verildi. Menemencioğlu bu ödüle, çıkardığı ‘3 Hece’ adlı albümünün geliriyle Türkiye’de birçok okulda müzik atölyesi kurması, öğretmen-öğrenci katılımlı eğitim öğretime yönelik sanatsal faaliyetleri dolayısıyla layık görüldü. Akkuş, Samsun’da eğitim verdiği okullarda hayata geçirdiği ‘Baba bana masal anlat’ ve ‘Oyuncak kumbarası’ projesinin Türkiye’de 45 ilde ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaya başladığını hatırlatarak, “8 bin öğretmen arasından ‘Dünyada yılın en ilham veren öğretmeni’ ödülünü ilk kez bir Türk öğretmenin alması onur verici” dedi. 

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