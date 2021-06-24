24 Haziran 2021 Perşembe 11:45 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 12:01

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonlarıyla teröristler için çember daralıyor.

Aralıksız devam eden Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonları ile örgüte darbe üstüne darbe vuruluyor. MİT, terör örgütünün sözde yöneticilerini nokta atışıyla etkisiz hale getiriyor.

ÖRGÜTTE PANİK BAŞLADI

Irak'ın Kuzeyinde 18 Mayıs'ta Sofi Nurettin, Mahmur'da 6 Haziran'da Selman Bozkır, 11 Haziran'da Hasan Adır, 22 Haziran'da Süleymaniye'de Ulaş Doğan'ın etkisiz hale getirilmesi örgütte büyük paniğe neden oldu.

TRT Haber'in haberine göre, kırsal alanda örgüt içi irtibat zayıfladı. Nokta operasyonlarla büyük darbe alan Kandil, teröristlere yeni bir talimat geldi.

KANDİL'DEN 'SUSUN' TALİMATI

Yerlerinin tespit edilmemesi için mağaralardan dışarı çıkamayan teröristlere 'susun' talimatı verildi.

İstihbarat kaynakları, teröristler arasındaki telsiz konuşmalarının bu talimatla azaldığını belirledi.

Son dönemde örgütün üst düzey yöneticilerine darbe vuruldu.

SOFİ NURETTİN, MURAT KARAYILAN'IN AKIL HOCASIYDI

TSK ve MİT'in başarılı operasyonuyla terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı terörist 8 Mayıs'ta etkisiz hale getirildi.

Bu operasyonla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirdi.

Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist.

Terörist Nurettin, Gara'da düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin, 1995'te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlendi.

2009 yılında, halihazırda Murat Karayılan'ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG'nin başına getirilen Sofi Nurettin kod adlı terörist bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticililerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda ses getirici terör eylemini yönetti.

[[Sofi Muhammed kod adlı terörist, 2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisiydi.]]

2013 yılında HPG sorumluluğu görevini Cemal kod adlı Murat Karayılan'a devrederek bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu. Suriye Genel Sorumlusu olarak Suriye sınır hattından Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Sofi Nurettin, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyetleri yürüttü.

SELMAN BOZKIR PKK'NIN MAHMUR SORUMLUSUYDU

PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır ve beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Selman Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti.

Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi.

Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği ve yetiştirdiği belirlendi.

PKK'YA İKİNCİ MAHMUR DARBESİ

Tarihler 11 Haziran'ı gösterdiğinde ise PKK'ya Mahmur'da ikinci darbe vuruldu.

MİT tarafından bir süredir takip edilen KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır'a operasyon yapıldı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Salih Cizre" kod adlı Adır, Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlenen nokta operasyonda etkisiz hale getirildi.

Adır'ın faaliyetlerini bir süre önce etkisiz hale getirilen PKK'nın üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkur ile koordineli yürüttüğü belirlendi. Daha önce PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumluluğunu yaptığı öğrenilen Adır'ın, 2010 yılında ise PKK'nın Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

MİT'TEN SÜLEYMANİYE'YE OPERASYON

Son olarak geçtiğimiz günlerde MİT, örgüte bir darbe de Süleymaniye'de vurdu.

"Terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi. Doğan'ın, Süleymaniye'de Türklere saldırı planladığı belirlendi.

Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan terörist Doğan'ın son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek maksadıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı belirlendi.

Güvenlik kaynakları bu operasyonun önemine şöyle dikkat çekti: "Örgüte sadece Kandil'de değil Süleymaniye'de de rahat hareket etme alanı tanınmayacağı, ayrıca bölgedeki örgüt işbirlikçilerine de "PKK ile işbirliğinin kesilmesi" yönünde net bir mesaj verildi."

Doğan'ın Tunceli kırsalında pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu eylemlerine katıldığı biliniyor.

SÜLEYMANİYE'NİN ÖNEMİ

Terör örgütü PKK'nın etkili olduğu bilinen Süleymaniye, İran sınırına çok yakın bir noktada. Türkiye sınırına yaklaşık 190 kilometre uzaklıktaki bölge, örgüt için büyük önem taşıyor.