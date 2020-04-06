Türk Polis Teşkilatı 175 yaşında!

IHA 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:20

Emniyet Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla bir video hazırladı. Video da, kolluk kuvvetlerinin kara, deniz ve havada yaptığı operasyonlar ve akademide aldıkları eğitimlerden kesitlere yer verildi.

Çelik gibi bir iradeyle 175 yıldır Devletinin Emrinde Milletinin Hizmetinde ���� ♂ ����#TürkPolisTeşkilatı175Yaşında



175.Yıl Tanıtım Filminin Tamamı İçin: https://t.co/wTqmm9dx3M pic.twitter.com/9PG6zdIoTt — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 6, 2020

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Çelik gibi bir iradeyle 175 yıldır Devletinin Emrinde Milletinin Hizmetinde" notuyla paylaşılan görüntülerde, teşkilatın tüm birimlerinin çalışma, eğitim ve operasyon görüntüleri yer aldı.