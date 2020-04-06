Türk Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Emniyet Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla bir video hazırladı. Video da, kolluk kuvvetlerinin kara, deniz ve havada yaptığı operasyonlar ve akademide aldıkları eğitimlerden kesitlere yer verildi.
Çelik gibi bir iradeyle 175 yıldır Devletinin Emrinde Milletinin Hizmetinde ���� ♂ ����#TürkPolisTeşkilatı175Yaşında— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 6, 2020
175.Yıl Tanıtım Filminin Tamamı İçin: https://t.co/wTqmm9dx3M pic.twitter.com/9PG6zdIoTt
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Çelik gibi bir iradeyle 175 yıldır Devletinin Emrinde Milletinin Hizmetinde" notuyla paylaşılan görüntülerde, teşkilatın tüm birimlerinin çalışma, eğitim ve operasyon görüntüleri yer aldı.