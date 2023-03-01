Türk ragbisinin olimpiyat madalyası alması hayal değil

En temel düzeyde, futbol, topun kontrol edilmesine izin verir ve oyuncuya müdahale edilmesine izin vermez. Rugby, topun kontrolüne ve oyuncuya fiziksel müdahalesine izin verir.

TÜRK RAGBİSİNİN OLİMPİYAT MADALYASI ALMASI HAYAL DEĞİL

Ülkemizde ilk 1940'lı yıllarsa Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir ragbi maçı oynandığını biliyoruz. 90'lı yıllarda İstanbul'da bir takım ragbi girişimleri olmuş ottoman ragbi kurulmuş. Bu dönemler yavaş geçiyor. 2010 yılından sonra üniversite bünyelerinde ragbi takımları oluşmaya başlıyor. Bu dönemde sadece üniversite çağında ve 20 yaş üstü kişiler tarafından oynanan ragbi günümüzde ilk okul seviyesine kadar indi. Gerçekten başarılı olduğumuzu düşünüyorum bu spor sertlik ve disiplin istiyor bize tam olarak uygun. Yaş seviyesi de artık 8 yaşa kadar düşmüş durumda. İyi planlama ve hedef ile olimpiyatlar hayal değil.

BAŞARILI SPORCU BURAK BELDEK VE HAYAT HİKAYESİ

Burak Beldek, Türkiye'nin üç antrenöründen biri olan ve aynı zamanda Dünya Ragbi Federasyonu'ndan 2. seviye antrenörlük unvanına sahip bir isimdir. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Beldek'in hayatı ve kariyeri hakkında bilinmeyenler var.

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Polonya'nın Varşova kentindeki Jozef Pilsudski Beden Eğitimi Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Beldek, milli ragbi takımı kampında yer almış ve Türkiye'yi temsil etmiştir. Profesyonel bir ragbi oyuncusu olan Beldek, şimdilerde hem oyunculuk hem de antrenörlük yapıyor.

Beldek, yurtdışında ragbi takımlarında gözetmenlik ve antrenörlük yaparak Türk sporcuları daha nitelikli hale getirmek için çalışıyor. Ayrıca, Dünya MuayThai şampiyonu Bediha Taçyıldız'ın yurtdışı profesyonel arenalarında menajerlik hizmeti sunuyor.

Ulusal Amerikan takımlarında analizler üreten ve profesyonel koçluk yapan Beldek, kendi deneyimlerinden yola çıkarak farklı stratejiler geliştiriyor. Ankara'da ortağı olduğu Fetih Spor Akademisi'ni kısa sürede markalaştırıp 7 şubeye kadar büyüten Beldek, Türkiye'deki ragbi sektörüne önemli katkılar sağlıyor.

İş dışında müzik tutkusu olan ve bir dönem ulusal radyolarda müzik yapan Beldek, Lovers in the Night adlı şarkısı ile dijital platformlarda 1 milyondan fazla dinlenme sayısına ulaştı.