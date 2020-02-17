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Türk Rus görüşmeleri yarın da devam edecek

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunu ele aldıkları toplantı yarında da devam edecek

17 Şubat 2020 Pazartesi18:14 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:48

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetin bugün Moskova’da mevkidaşlarıyla biraraya geldiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetimiz bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla biraraya geldi. İdlib'deki son durum ele alındı. Heyetimiz, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. İdlip'te Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi. Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edilecek."

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