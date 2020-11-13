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Güncel

Türk-Rus heyeti İdlib için bir araya geldi!

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinde, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler ele alındı.

AA13 Kasım 2020 Cuma 16:25 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 16:27
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev'in başkanlık ettiği görüşmelerde, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durumun yanı sıra terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetleri değerlendirildi.

Bu konularda görüş alışverişinin yapıldığı görüşmelerde, Türkiye'nin tutumu aktarıldı. 

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