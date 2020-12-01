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Türk-Rus Ortak Merkezi faaliyete geçiyor! Mutabakat imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes kapsamında; Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin tamamlanıp, mutabakatın imzalandığını açıkladı.

01 Aralık 2020 Salı 10:34 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 10:52
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalanmıştır. 

Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." denildi.

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